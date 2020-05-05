Гурт Go_A візьме участь у спеціальному онлайн-шоу "Євробачення"

Переможці Національного відбору на «Євробачення-2020» український гурт Go_А візьме участь у спеціальному онлайн-шоу «Вшанування пісень Євробачення» (Eurovision Song Celebration).
Шоу транслюватимуть на офіційному YouTube-каналі конкурсу 12 травня о 22:00.
Глядачі зможуть побачити кліпи пісень виконавців, які повинні були прозвучати під час конкурсу «Євробачення-2020».
Go_A виконає свої три улюблені пісні з попередніх конкурсів.
Організатори обіцяють багато сюрпризів. Серед них – спілкування з фанатами «Євробачення», на зв'язку будуть блогери і шанувальники конкурсу.
В Україні проведуть трансляцію альтернативного шоу «Євробачення».