Гурт Go_A візьме участь у спеціальному онлайн-шоу "Євробачення"

Новини культури:Глядачі зможуть побачити кліпи пісень виконавців, які повинні були прозвучати під час конкурсу "Євробачення-2020".

Переможці Національного відбору на «Євробачення-2020» український гурт Go_А візьме участь у спеціальному онлайн-шоу «Вшанування пісень Євробачення» (Eurovision Song Celebration).

Шоу транслюватимуть на офіційному YouTube-каналі конкурсу 12 травня о 22:00.

Глядачі зможуть побачити кліпи пісень виконавців, які повинні були прозвучати під час конкурсу «Євробачення-2020».

Go_A виконає свої три улюблені пісні з попередніх конкурсів.

Організатори обіцяють багато сюрпризів. Серед них – спілкування з фанатами «Євробачення», на зв'язку будуть блогери і шанувальники конкурсу.

В Україні проведуть трансляцію альтернативного шоу «Євробачення».