Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний кліп (Відео)

Новини культури:Режисеркою кліпу стала Уляна Станіславська — блогерка, яка працює з популярнимвідеоканалом "Чоткий Паца".

Українські реп-виконавці Alyona Alyona та KYIVSTONER презентували новий кліп. У пісні "Рятувальний круг" йдеться про бодіпозитив та міцну дружбу, перевірену роками. Репери закликають усіх полюбити себе та не соромитися свого тіла.

"Рятувальний круг –у мене і в Альберта він є, то міцна дружба, перевірена роками! Хотілося б, щоб кожен знайшов свій "круг"", – написала Alyona Alyona в описі під відео на своєму ютуб-каналі.

Режисеркою кліпу стала Уляна Станіславська — блогерка, яка працює з популярнимвідеоканалом "Чоткий Паца".

Alyona Alyona таKYIVSTONER – Рятувальний круг: дивитися відео онлайн

"У дитинстві я відчувала булінг від людей навколо через свою надлишкову вагу. Світ змінився, однак ставлення до "не схожих на інших" людей залишилося колишнім. Саме тому наш кліп — це алюзія на реальний світ. І не випадково його розв’язку ми вирішили залишити відкритою", – відзначила режисерка, пише видання "Слух".

У кліпі зображена альтернативна реальність, в якій живуть переважно люди з надмірною вагою, і це є нормою, натомість худих, навпаки, вважають непривабливими, і з них постійно глузують.