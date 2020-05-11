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Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний кліп (Відео)
Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний кліп (Відео)

Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний кліп (Відео)

Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний кліп (Відео)
15:35 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Новини культури:Режисеркою кліпу стала Уляна Станіславська — блогерка, яка працює з популярнимвідеоканалом "Чоткий Паца".

Українські реп-виконавці Alyona Alyona та KYIVSTONER презентували новий кліп. У пісні "Рятувальний круг" йдеться про бодіпозитив та міцну дружбу, перевірену роками. Репери закликають усіх полюбити себе та не соромитися свого тіла.

"Рятувальний круг –у мене і в Альберта він є, то міцна дружба, перевірена роками! Хотілося б, щоб кожен знайшов свій "круг"", – написала Alyona Alyona в описі під відео на своєму ютуб-каналі.

Режисеркою кліпу стала Уляна Станіславська — блогерка, яка працює з популярнимвідеоканалом "Чоткий Паца".

Alyona Alyona таKYIVSTONER – Рятувальний круг: дивитися відео онлайн

"У дитинстві я відчувала булінг від людей навколо через свою надлишкову вагу. Світ змінився, однак ставлення до "не схожих на інших" людей залишилося колишнім. Саме тому наш кліп — це алюзія на реальний світ. І не випадково його розв’язку ми вирішили залишити відкритою", – відзначила режисерка, пише видання "Слух".

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У кліпі зображена альтернативна реальність, в якій живуть переважно люди з надмірною вагою, і це є нормою, натомість худих, навпаки, вважають непривабливими, і з них постійно глузують.

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