Сьогодні відбудеться онлайн-концерт Євробачення 2020

Новини культури:Сьогодні, 12 травня, о 22:00 за київським часом, на офіційному YouTube-каналі Євробачення відбудеться перший онлайн-концерт учасників.

YouTube і Європейський мовний союз (EBU) разом створили онлайн-проект Eurovision Song Celebration 2020 на двох частинах. Про це повідомляється на сайті музичного конкурсу.

Оскільки проведення Євробачення в цьому році стало неможливим через пандемію коронавірусу, в ході проекту будуть представлені всі пісні виконавців Євробачення 2020 року, а також інтерв'ю з виконавцями, відео від шанувальників шоу і безліч інших сюрпризів.

Розподіл учасників перших двох онлайн-концертів буде відповідати результатами жеребкування. Виступ групи Go_A пройде в другій частині концерту. Разом з Україною в першому прямому ефірі свої пісні представлять Росія, Білорусь, Литва, Румунія, Хорватія, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Австралія, Ірландія, Норвегія, Кіпр, Азербайджан, Мальта, Ізраїль і Бельгія. Під час онлайн-трансляції традиційного голосування за учасників не буде.

Друга частина шоу відбудеться в четвер, 14 травня, також о 22:00. Також 16 травня відбудеться спеціальний онлайн-концерт під назвою Євробачення: Європа сяє світлом, за участю гуртів з Нідерландів.

Організатори Євробачення 2020 підкреслили, що розглядали різні варіанти проведення конкурсу, проте його вирішили відкласти до 2021 року. Пісенний конкурс повинен був пройти 12-16 травня.