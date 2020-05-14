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Четвер, 14.05.2020

Олег Винник випустив новий кліп (Відео)

Український співак і "повелитель вовчиць" Олег Винник порадував прихильниць новим кліпом на пісню "Божевільна любов". Прем'єра кліпу відбулася 14 травня на YouTube-каналі артиста. Режисером кліпу виступила Катя Царик, за задумом якої Винник бродить лабіринтом в пошуках своєї коханої. По дорозі його намагаються спокусити різні дівчата, але героя цікавить тільки одна - заточена в кришталеве серце блондинка. Всього за 2 години з моменту прем'єри кліп подивилися 13 тисяч разів.
УНИАН
Фото: Twitter
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14:07 Сьогодні Телеграф
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