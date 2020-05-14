Олег Винник випустив новий кліп (Відео)

Український співак і "повелитель вовчиць" Олег Винник порадував прихильниць новим кліпом на пісню "Божевільна любов". Прем'єра кліпу відбулася 14 травня на YouTube-каналі артиста. Режисером кліпу виступила Катя Царик, за задумом якої Винник бродить лабіринтом в пошуках своєї коханої. По дорозі його намагаються спокусити різні дівчата, але героя цікавить тільки одна - заточена в кришталеве серце блондинка. Всього за 2 години з моменту прем'єри кліп подивилися 13 тисяч разів.