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Go_A виступили на домашньому концерті Євробачення-2020 (Відео)

Go_A виступили на домашньому концерті Євробачення-2020 (Відео)
12:33 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новини культури:Гурт також переспівав хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Знаменита пісня отримала нове звучання у стилі Go_A.

Вчора, 15 травня, відбувся "домашній" концерт Євробачення-2020. Це частина великого альтернативного шоу, яке організатори вирішили влаштувати замість традиційного пісенного конкурсу. Під час трансляції глядачі змогли побачити виступ українських представників – гурту Go_A.

Онлайн-концерти Євробачення-2020 продовжуться. Прихильники конкурсу вже змогли насолодитися виступами усіх учасників, які відбулися 12 та 14 травня, а вчора мали змогу на офіційному ютуб-каналі Євробачення переглянути відео на улюблені композиції, які представники різних країн знімали вдома. Серед них був і український гурт Go_A.

Спершу прозвучала пісня, з якою Go_A мали представляти Україну в Роттердамі – Solovey. Ролик знімали на багатоповерхівці.У кадрі були присутні усі учасники, а саме Катерина Павленко, Тарас Шевченко, Ігор Діденчук та Іван Григоряк.

Дивіться виступ Go_A на домашньому концерті Євробачення-2020: відео

Серед українських артистів під час онлайн-концерту також можна було побачити виступ Melovin, який представляв Україну на конкурсі в 2018 році. Музикант виконав композицію Under The Ladder, яку тоді почула вся Європа. Уновому виконанні зазвучав трек переможця Євробачення-2014 Кончіти Вурст –Rise Like a Phoenix. Записами Melovin поділився на особистій інстаграм-сторінці.

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Зазначимо, сьогодні, 16 травня, о 22:00 за київським часом відбудеться віртуальна музична подія на конкурсі Євробачення-2020, яка має назву"Євробачення: Європа світить світлом" (Europe! Shine A Light). Трансляцію можна буде переглянути на телеканалі "UA: Перший". Під час ефіру виступлять претенденти від країн, які мали боротися за перемогу в Роттердамі, проте через поширення коронавірусної хвороби у світі змушені залишатися вдома. Онлайн-концерт не передбачає звичного формату конкурсу. Тобто, глядачі не голосуватимуть за своїх фаворитів і переможця цього року не буде. Натомість усі просто насолоджуватимуться музикою.

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Концерт, Євробачення-2020, Go_A, Домашний концерт.
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