Пішов із життя один із засновників відомої рок-групи

Помер один із засновників британської рок-групи The Pretty Things Філ Мей. Про це повідомляє Express.

Музикант помер у п'ятницю, 15 травня, в лікарні графства Норфолк.

Через падіння з велосипеда він пошкодив стегно, йому призначили екстрену операцію, яка викликала ускладнення. Саме це і стало причиною смерті 75-річного Мея.

Група The Pretty Things була створена в Лондоні в 1963 році після зустрічі гітариста Діка Тейлора і самого Мея, який став фронтментом-вокалістом. Решта складу колективу постійно змінювалася.

Великий успіх принесли музикантам їх перші сингли Rosalyn, don't Bring Me Down і Honey I Need.

The Pretty Things планували випустити альбом цьогоріч.