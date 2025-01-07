Помістіть кульки з фольги в холодильник: дивовижний трюк, про який усі повинні знати

Простий спосіб позбутися проблеми з холодильником

Неприємний запах у холодильнику – це не просто дрібна побутова проблема. Він може зіпсувати апетит, створити дискомфорт та навіть вплинути на смак продуктів. Часто джерелом запаху стають зіпсовані продукти, погано закриті контейнери або продукти з сильним ароматом, наприклад, риба або сир з пліснявою. Якщо вчасно не вжити заходів, запах поширюватиметься й на інші продукти, роблячи їх непридатними для вживання.

Регулярне прибирання та правильне зберігання їжі допомагають уникнути цієї проблеми. Але навіть при ретельному догляді холодильник може зберігати неприємні аромати. У такому разі допоможуть прості, але ефективні народні методи. Один з них — використання кульок з алюмінієвої фольги з додаванням кавової гущі та солі.

Як приготувати нейтралізатор запаху для холодильника

Для цього лайфхака знадобиться всього алюмінієва фольга, 2 столові ложки меленої кави, 2 столові ложки кухонної солі, зубочистка або голка.

Візьміть два шматки фольги однакового розміру. На один з них висипте по столовій ложці кави та солі та перемішайте продукти. Загорніть суміш у фольгу, надаючи їй форму кулі. Не робіть її занадто щільною – повітря має циркулювати всередині. Повторіть процес із другим шматком фольги. У кожній кульці зробіть кілька отворів за допомогою зубочистки або голки. Це дозволить інгредієнтам ефективно поглинати запахи. Покладіть кульки на різні полиці холодильника.

Кава і сіль — чудові абсорбенти, які вбирають запахи та освіжають простір усередині пристрою. Вже за кілька годин ви помітите, як неприємні аромати почнуть зникати.

Як попередити появу неприємних запахів у холодильнику

Регулярно перевіряйте холодильник та викидайте зіпсовані продукти.

Протирайте внутрішні стінки оцтом чи содовим розчином хоча б раз на тиждень.

Зберігайте продукти в герметичних контейнерах, особливо ті що сильно пахнуть.

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