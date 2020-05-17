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Відоме місто, де пройде Євробачення-2021

Відоме місто, де пройде Євробачення-2021
12:37 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс мав відбутися у нідерландському місті Роттердам, проте пандемія коронавірусу перекреслила плани організаторів.

Європейська мовна спілка дійшла згоди з представниками Нідерландів та оголосила, що Євробачення-2021 проведуть в Роттердамі на Ahoy Arena.

Роттердам стане містом-господарем пісенного конкурсу Євробачення-2021. Про це оголосили під час прямої трансляції віртуального шоу Eurovision: Europe Shine а Light – "Євробачення: Європа запалює світло", яка відбулася 16 травня як альтернатива фіналу Євробачення-2020. Рішення організаторів підтвердили на офіційному сайті конкурсу. 

Після скасування Євробачення-2020 Європейська мовна спілка (EBU) розпочала перемовини з представниками Нідерландів. Після тривалих обговорень рішення ухвалене – 65-й пісенний конкурс відбудеться у Роттердамі на Ahoy Arena, як і планувалося цьогоріч. "Ми дуже раді, що тепер можемо рухатися далі. Дуже важливо, щоб пісенний конкурс Євробачення повернувся в наступному році", – наголосив виконавчий директор Євробачення Мартін Естердаль. 

Нагадаємо, 23 квітня влада Роттердама оголосила, що місто готове прийняти Євробачення-2021 Роттердам готовий прийняти Євробачення-2021: медики отримають безкоштовні квитки . Напередодні точилися дискусії щодо раціональності такого рішення, адже місцеві посадовці вважали, що колосальну суму в 6,7 мільйонів євро – 193 мільйони гривень, краще спрямувати на боротьбу з бідністю в місті, ніж на повторну підготовку до конкурсу.

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Роттердам, пісенний конкурс, Євробачення 2021.
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