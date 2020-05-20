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Культурним брендом Вінницької області став "Щедрик" Леонтовича

Культурним брендом Вінницької області став "Щедрик" Леонтовича
09:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини культури:На Вінниччині культурним брендом області став «Щедрик» Леонтовича. Логотип незабаром буде зареєстровано як товарний знак.

Про це у вівторок на онлайн брифінгу розповіла начальник Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА Ольга Дернова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Культурна спадщина Вінниччини є надзвичайно багата, але вона не завжди ідентифікована та усвідомлена. Як приклад – історія з мелодією «Щедрика» Лентовича. Вона відома у кожному куточку нашої держави і далеко за її межами, але зовсім мало людей на сьогодні знають про те, що і мелодія, і Микола Леонтович був народжені на вінницькій землі. Ми вирішили змінити ситуацію і донести всім, що «Щедрик» народився тут. Для цього за ініціативи управління культури і мистецтв ОДА командою однодумців було створено культурний бренд нашої області – «Щедрик» - мелодія Вінниччини»», - повідомила Дернова.

За її словами, бренд створено таким чином, щоб за допомогою художніх засобів в уяві споживача з часом об’єднувалися образи мелоді «Щедрик» і його «малої Батьківщини». Концепція бренду і його логотип широко обговорювалися в соціальних мережах і найцікавіші ідеї були використані при ї розробці.

Враховуючи всесвітню славу «Щедрика», розробники об’єднали у логотипі символи, які асоціюються з цим музичним твором не лише в Україні, а й за кордоном. Це ластівка, дзвоники, нотний стан і чотири унікальні перші ноти, за якими його упізнають. Різноманіття кольорів і супровідних змістів створюють логотипу широке варіативне коло, як дозволяє йому трансформуватися у поліграфічну продукцію, мурал чи сувенірну продукцію. Таке функціональне багатство логотипу робить його універсальним. Розроблено й англомовний варіант логотипу.

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Логотип «Щедрика» як культурного бренду Вінниччини незабаром зареєструють у ДП «Український інститут інтелектуальної власності». Це дозволить використовувати їх для нанесення на товари та надання різних послуг.

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Культура, Щедрик, Винниччина, Леонтович, Культурний бренд.
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