Руслана готує грандіозне онлайн-шоу у день свого народження

Новини культури:Онлайн-шоу буде складатися з реальної частини та фантастичної.

Відома українська співачка Руслана готує онлайн-концерт «Енергія» до дня свого народження. Зірка обіцяє ексклюзивні музичні прем’єри, виконання пісень під акустику і сет діджея.

Про це Руслана повідомила у Facebook.

«День народження – це час, коли ми замислюємося над своїм майбутнім. Я хочу в цей день створити власну мрію про майбутнє. Про саме життя і про нас – заради, чого б’ється серце», – поділилася вона.

Онлайн-шоу буде складатися з реальної частини та фантастичної, у якій співачка перевтілиться у Лану та перенесе глядачів у вигаданий світ.

Руслана наголошує, що у свій цьогорічний день народження вона прагне не отримувати подарунки, а зробити подарунок для всіх прихильників: глядачі зможуть взяти участь у створенні ідеї, яка буде запропонована у прямому ефірі.

Концерт відбудеться 24 травня о 19:00, трансляція пройде на YouTube-каналі Руслани та її офіційній сторінці у Facebook.

У березні відбулася презентація нового проекту Руслани: допрем'єрний показ музичного відео «МІ ВІТЕР/WE ARE WIND» та презентація міні-альбому (4 пісні) з однойменною назвою.