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Понеділок, 01.06.2020

Alyona alyona випустила кліп на пісню "Пам’ятаю" (Відео)

«Цей трек — сповідь. Я не ідеальна, і щоб бути тою, хто я є, мені довелося пройти через злети і падіння. Я не пишаюся всім, що робила в житті, але і не цураюся цього. І якщо б мені запропонували на вибір іншу дорогу, я б вибрала свою ще раз», — прокоментувала прем'єру alyona alyona. Режисером ролика виступив хореограф та постановник Анатолій Сачівко. Героями кліпу стали діти, які дорослішають та стикаються з новими почуттями та переживаннями.
nv.ua
Фото: Твиттер
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Клип, Alyona Alyona, Пісня, Музика.
16:16 Сьогодні Телеграф
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