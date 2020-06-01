Alyona alyona випустила кліп на пісню "Пам’ятаю" (Відео)

«Цей трек — сповідь. Я не ідеальна, і щоб бути тою, хто я є, мені довелося пройти через злети і падіння. Я не пишаюся всім, що робила в житті, але і не цураюся цього. І якщо б мені запропонували на вибір іншу дорогу, я б вибрала свою ще раз», — прокоментувала прем'єру alyona alyona. Режисером ролика виступив хореограф та постановник Анатолій Сачівко. Героями кліпу стали діти, які дорослішають та стикаються з новими почуттями та переживаннями.