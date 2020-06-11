MONATIK і Віра Брежнєва випустили спільну пісню "Вечериночка" (Відео)

Новини культури:Не всім шанувальником дует Брежнєвої і Дмитра Монатіка припав до смаку.

Український співак MONATIK і Віра Брежнєва випустили спільну пісню. Композиція отримала назву "Вечериночка", і артисти вже навіть презентували на неї кліп.

Відеоробота музикантів вийшла на YouTube-каналі MONATIK.

Кліп вийшов яскравим і барвистим, а сама пісня легкою і ненав'язливою. Однак не всім шанувальником дует Брежнєвої і Дмитра Монатіка припав до смаку. Багато хто відзначив, що на їхню думку, Брежнєва в кліпі - зайва.

"Монатику напевно добряче заплатили, щоб він з Брежнєвою ось ЦЕ виконав. Вона взагалі ніяка. Одне і теж витягнуте обличчя, одне зображення", "Прибрати б цю Віру і все б було шик", "Треба щось веселіше", "Навіщо монатік взяв цю стару? Все псує ... вже не то вона. А Монатік клас", "Найслабша пісня з усіх що були у Монатіка. Я розчарована. Віра взагалі ні до чого тут. І пісня звучить як набір слів", - написали незадоволені фанати в коментарях.

Але, звичайно, знайшлися й ті, кому робота артистів сподобалася.

"Не розумію, чому багатьом не сподобалася Віра, вона ж прекрасна. Не кожен же раз Монатіку випускати спільні пісні з Надею", "Ваууууууу Дуже круто", - написали в мережі.