Jerry Heil представила кліп з ASMR звуками (Відео)

Українська співачка Jerry Heil представила лірик-відео на свій новий англомовний сингл #CHEWING.

Нове відео, створене в стилі mukbang - формі відеоблогінга, що представляє собою трансляцію поїдання великої кількості їжі в реальному часі зі смачними звуками, було опубліковано на офіційному YouTube-каналі артистки.

При цьому сама пісня #CHEWING побудована на трендових ASMR звуках: плямкання, пшиканнях, сьорбаннях.

Трек розповідає про типового інтроверта, життя якого практично ніяк не змінилося на карантині.

Відеокліп, в свою чергу, демонструє дівчину, що знаходиться на самоізоляції в маленькій квартирі. До слова, знімався кліп в квартирі, в якій проживає Jerry Heil.