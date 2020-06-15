Монатік дав перший концерт після карантину (Відео)

Монатік дав перший посткарантинний концерт в Одесі, з'явившись на сцені разом з Надею Дорофєєвою та Вірою Брежнєвою.
З 10 червня МОЗ дозволило проводити концерти та культурні заходи Без фан-зон, натовпу та в масках: як будуть проходити концерти в інфографіці з дотриманням тимчасових обмежень. Мультиартист Монатік вже встиг скористатися послабленням карантину для індустрії розваг й провів перший концерт після тривалої паузи, який анонсував на особистій сторінці в інстаграмі.
Співак вийшов на сцену в престижному одеському клубі Ibiza Beach Club в суботу, 13 червня. Він запевнив, що заклад дотримується всіх встановлених карантинних обмежень та закликав шанувальників сумлінно поставитися до чинних правил: дотримуватися дистанції, одягати захисні маски та перебувати в компаніях не більше ніж 5 осіб.
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Сегодня состоится наша первая послекарантинная «ВЕЧЕРиНОЧКА». Мы невероятно ждём встречи с нашим уважаемым слушателем. Заведение @ibiza_beach_club , где пройдёт наш концерт, соблюдает все рекомендации МОЗ Украины, принятые 10 июня. Мы же со своей стороны просим Вас соблюдать все правила, по которым в данной ситуации разрешено работать заведениям под открытым небом, а именно: соблюдать между собой социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и быть в компаниях до 5 человек! Наш выход состоится в 01:00. До встречи, Ibiza!
Варто наголосити, що під час концерту розпочалася злива, проте погода не завадила Монатіку разом з балетом запалювати перед численною публікою. Разом з артистом на сцені з'явилися його зіркові колеги Надя Дорофєєва, з якою він виконав хіт "Глубоко", та Віра Брежнєва, з якою він кілька днів тому випустив новий трек "Вечериночка".
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Слід зауважити, що, відповідно до карантинних обмежень, організаторам концертів заборонено створювати так звані фан-зони, натомість відвідувачі повинні займати сидячі місця з дистанцією у півтора метра. Проте з відео, які з'явилися в мережі, видно, що фанати не змогли всидіти на місцях й натовпом ринули до сцени. Варто зазначити, що прихильники не дотрималися й маскового режиму.