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"Лінія": Марія Бурмака відсвяткувала ювілей оригінальним способом (Відео)

"Лінія": Марія Бурмака відсвяткувала ювілей оригінальним способом (Відео)
Оновлено 20:23 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Instagram
Українська співачка презентувала нову роботу до свого 50-річчя.

16 червня народна артистка України Марія Бурмака святкує ювілей. У день свого народження артистка презентувала пісню та відео на нову композицію "Лінія".

"Коли тобі виповнюється 50, хочеться підводити підсумки. Але підсумок насправді лише один. Все, що веде нас, надихає, зігріває, захищає, дає сили боротись, навіть жити і врешті залишається з нами назавжди - це любов. Це та червона лінія, про яку я співаю у пісні, і є життям. Батьки і покоління до нас, діти, друзі, кохані - коли любимо ми і люблять нас. Це і є червона лінія життя", - зазначила артистка.

Дивіться кліп на нову пісню Марії Бурмаки "Лінія":

До відео, режисером якого виступив Міха Хайкін, увійшли фото різних часів починаючи з дитинства Марії та знакові кліпи співачки, серед яких "Сонцем, небом, дощем", "Не бійся жити", "Не забувається любов", "Не тому", "Пробач", "Якби ми", "Танцюй", "Рибка".

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"Коли я почала розгрібати архіви, то і сміялась і плакала водночас, згадуючи кожен момент життя, кожну пісню, кожну історію, яка ставалась зі мною. У кліпі ви побачите фото мого дитинства, які ніхто не бачив, моїх батьків, бабусь і дідусів, коли вони були молодими. Фактично - це історія мого життя в фотографіях і кліпах. Ну а головне - це пісня, вона про любов до життя. І я впевнена, що найцікавіше попереду. А 50 - це всього лише цифра. Бо молодість - це коли душа сміється", - розповідає Марія.

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Мария Бурмака, Прем'єра, Пісня.

Автор:

Телеграф
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