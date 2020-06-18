Співачка Періс Джексон випустить міні-альбом

Дочка Майкла Джексона Періс Джексон - у складі своєї фолк-групи The Soundflowers випустить міні-альбом.

Реліз платівки заплановано на 23 червня. Про це 22-річна співачка написала в своєму Instagram, опублікувавши уривок однієї з пісень.

За її словами, вона почала писати пісні в 13 років, коли купила собі гітару. Але не записувала треки і не публікувала їх, поки не познайомилася зі своїм хлопцем Гебріелем Гленном. Вони обговорювали майбутній альбом ще два роки тому - і ось він нарешті виходить.

Разом з міні-альбомом Періс Джексон випустить лінію мерчу, прибуток з якої буде відправлено в організації Black Women Lead і Black Voters Matter Fund.