Співачка Періс Джексон випустить міні-альбом

Реліз платівки заплановано на 23 червня. Про це 22-річна співачка написала в своєму Instagram, опублікувавши уривок однієї з пісень.
За її словами, вона почала писати пісні в 13 років, коли купила собі гітару. Але не записувала треки і не публікувала їх, поки не познайомилася зі своїм хлопцем Гебріелем Гленном. Вони обговорювали майбутній альбом ще два роки тому - і ось він нарешті виходить.
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so insanely excited to share the news that my bands EP that we’ve been talking about for the last two years is finally ready to be released next week on june 23rd we’re so eternally grateful for every one of you and all of the support and love you’ve shared with us. i really hope you guys enjoy it.. these are some of the organizations we’ll be supporting with our release in solidarity ~ @_beamorg, @blackvotersmtr, @black_womenlead, more info to come. link for pre-save in my bands bio @thesoundflowers
Разом з міні-альбомом Періс Джексон випустить лінію мерчу, прибуток з якої буде відправлено в організації Black Women Lead і Black Voters Matter Fund.