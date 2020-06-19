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П'ятниця, 19.06.2020
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Джамала представила в Instagram нову пісню

Джамала представила в Instagram нову пісню
10:58 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Співачка Джамала поділилася з підписниками в Instagram новою піснею Пастка, написаною на музику діджея і саунд-продюсера Vakula.

Також виконавиця розповіла, як створювала текст і вокальну партію до пісні Пастка.

«Був пік самоізоляції, коли це сталося, — написала Джамала. — Душа просилася на волю, розум говорив: „Потрібно перетерпіти“. Я вийшла подихати на подвір'я з дитиною і бабусею, коли Vakula надіслав мені інструментальне демо. … Я забігла до свого макбука і звичайного мікрофона, відкрила блокнот, налаштувала баланс, закрила очі… Побачила точно, про що і що мені хочеться сказати, почала писати».

Співачка додала, що «унікальність цієї роботи в тому, що все я записала в одному тейку — записуючи себе сама вдома і паралельно пишучи на ходу в блокнот».

«І це одночасно і перше демо, і фінальна, і альбомна версія», — зазначила Джамала.

 
 
 
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#пастка ⠀ Был пик самоизоляции, когда это случилось. Душа просилась на волю, разум говорил: «нужно перетерпеть». Я вышла подышать во двор с ребёнком и бабушкой, когда @vakula_off прислал мне инструментальное демо. Прислал с оговоркой, что альбом выходит уже очень скоро, если я готова ворваться, то песня нужна «на вчера» «Сложно ответить...» - подумала я. Но тут же прослушала демку и пулей побежала домой, сказав домашним: «Дайте мне 40 минут, погуляйте». Я не знаю, почему 40 Но именно столько времени мне и понадобилось. Я забежала к своему макбуку и обычному микрофону, открыла блокнот, настроила баланс, закрыла глаза... Увидела точно о чем и что мне хочется сказать, начала писать. Я знаю, возможно, вам в такое слабо поверится, да и у меня впервые такое, но я писала текст и мелодию, собирая куплет, припев и бридж в реальном времени, без остановок самой записи! Понимаете?!!! Я раньше рассказывала о том, что песни писались быстро, выстраиваясь в песенную форму, потом дорабатывались слова, аранжировка и, конечно, перепевался основной вокал «начисто» в хороший студийный микрофон! К чему это я? Так вот, друзья, уникальность этой работы в том, что все я записала в одном тейке — записывая себя сама дома и параллельно сочиняя на ходу в блокнот. И это одновременно и первое демо, и финальная, и альбомная версия!!! Я не поменяла ни слова, ни ноты в основном вокале! Единственное, на что мне не хватало времени — это на беки, которые я тихонечко записала, а потом кое-где дописала на студии. Импульс. Искра. Moment of inspiration. Обожаю своё дело! Всегда учишься и открываешь что-то новое. А когда впускаешь в своё творчество новых людей, это тоже заряжает тебя абсолютно новой энергией. ⠀ Итак, песня про тот самый момент! Про близость, про страх, сомнение. Удивить, понравиться, не разочаровать именно тогда, когда ты максимально обнажена сердцем и физически. Об этом часто пели в своих песнях Marvin Gaye, Barry White, The Isley Brothers. Но у меня впервые! Надеюсь, она унесёт вас мыслями в приятные воспоминания или создаст атмосферу для реальной ситуации. Наслаждайтесь песней, летом, и пусть ваша пастка всегда оказывается казкой! ⠀ @vakula_off - лети #вневремени!

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

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«Пісня про той самий момент! Про близькість, про страх, сумнів. Здивувати, сподобатися, не розчарувати саме тоді, коли ти максимально оголена серцем і фізично. Про це часто співали в своїх піснях Marvin Gaye, Barry White, The Isley Brothers. Але у мене вперше!» — написала вона.

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Все по темі:

Джамала, Vakula, Пастка.

Автор:

Телеграф
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