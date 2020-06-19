Джамала представила в Instagram нову пісню

Співачка Джамала поділилася з підписниками в Instagram новою піснею Пастка, написаною на музику діджея і саунд-продюсера Vakula.

Також виконавиця розповіла, як створювала текст і вокальну партію до пісні Пастка.

«Був пік самоізоляції, коли це сталося, — написала Джамала. — Душа просилася на волю, розум говорив: „Потрібно перетерпіти“. Я вийшла подихати на подвір'я з дитиною і бабусею, коли Vakula надіслав мені інструментальне демо. … Я забігла до свого макбука і звичайного мікрофона, відкрила блокнот, налаштувала баланс, закрила очі… Побачила точно, про що і що мені хочеться сказати, почала писати».

Співачка додала, що «унікальність цієї роботи в тому, що все я записала в одному тейку — записуючи себе сама вдома і паралельно пишучи на ходу в блокнот».

«І це одночасно і перше демо, і фінальна, і альбомна версія», — зазначила Джамала.

«Пісня про той самий момент! Про близькість, про страх, сумнів. Здивувати, сподобатися, не розчарувати саме тоді, коли ти максимально оголена серцем і фізично. Про це часто співали в своїх піснях Marvin Gaye, Barry White, The Isley Brothers. Але у мене вперше!» — написала вона.