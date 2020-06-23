Наталя Могилевська представила "карантинний" міні-альбом

Наталя Могилевська презентувала міні-альбом "Любов - то велика сила". У новий EP увійшло 6 пісень - відомі хіти співачки, записані з оркестром в стилі джаз і lounge edition. "Місяць по небу ходити", "В Києві осінь", "Покохала", "Відправила меседж", "Відірватісь від землі" вже можна почути в ITunes.

Про вихід платівки виконавиця повідомила у соцмережах.

"Я не знаю, які у вас романтичні фантазії, але мої мрії про побачення завжди в стилі джаз. І якщо я уявляю собі вечерю при свічках, я хочу, щоб мій чоловік запросив мене під м'яку, ніжну боссанову з прохолодними дудками в жаркій пустелі. Саме цією красою і ніжністю просочений альбом, який я дарую до літа всім українцям для романтичних побачень", - прокоментувала Наталія.

Альбом був записаний в умовах вимушеної ізоляції. За словами співачки, карантин змусив її переглянути творчу діяльність і життя в цілому.

"Саме режим самоізоляції на карантині став для мене поштовхом для переосмислення Себе і своєї Творчості. 24 години я займалася тим, що люблю найбільше, - я займалася творчістю! Такою мене не бачили ще ніколи", - поділилася Могилевська.