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Вівторок, 23.06.2020
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Наталя Могилевська представила "карантинний" міні-альбом

Наталя Могилевська представила "карантинний" міні-альбом
10:34 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter
Наталя Могилевська презентувала міні-альбом "Любов - то велика сила". У новий EP увійшло 6 пісень - відомі хіти співачки, записані з оркестром в стилі джаз і lounge edition. "Місяць по небу ходити", "В Києві осінь", "Покохала", "Відправила меседж", "Відірватісь від землі" вже можна почути в ITunes.

Про вихід платівки виконавиця повідомила у соцмережах.

"Я не знаю, які у вас романтичні фантазії, але мої мрії про побачення завжди в стилі джаз. І якщо я уявляю собі вечерю при свічках, я хочу, щоб мій чоловік запросив мене під м'яку, ніжну боссанову з прохолодними дудками в жаркій пустелі. Саме цією красою і ніжністю просочений альбом, який я дарую до літа всім українцям для романтичних побачень", - прокоментувала Наталія.

Альбом був записаний в умовах вимушеної ізоляції. За словами співачки, карантин змусив її переглянути творчу діяльність і життя в цілому.

 
 
 
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Альбом «Любов - то велика сила” сегодня уже доступен в ITunes ПРЕМЬЕРА! ⠀ Это волшебная музыка для романтических свиданий. Я приглашаю вас провести свой летний вечер со мной... ⠀ Спасибо тебе Вадим Лисица @vadimlisa @_foxxstudios_ , за то что вдохновил меня и создал эту работу. За наше наслаждение и волшебство. Это особенная для нас работа. ⠀ Музыка, которую многие из вас полюбили с первой минуты прослушивания. Жизнь показала, что взрослею я, меняется глубина восприятия музыки, искусства, театра, кино, и вместе со мной взрослеете вы. ⠀ Спасибо Художественному руководителю Оркестра Александру Гарькавому @garkavyi_drummer , всем музыкантам и всей команде, которая работала над этим альбомом: ⠀ Огневец Александр @ognevets_family - аранжировки, фортепиано; Кистенев Николай @nikolajkistenov - Бас-гитара; Павлов Александр @alexpavlovguitar – Гитара; Аду Денис - Труба флюгель; Павелко Виктор @viktor_pavelko_jazzsax - саксофоны, флейта; Анатолий Шмаргун @anatoly_shmargun - Перкуссия; Гарькавый Александр – барабаны; Поль Солонар @polsolonar – фортепиано (Покохала Ballad); Владимир Письменный – Гитара (Покохала Ballad); Марина Чабанова - бэк вокал; Наталия Могилевская – вокал. ⠀ Запись оркестра – Лисица Вадим, Александр Садовец Студия “На Хаті рекордс” @nahatirecords ; Запись вокала - Лисица Вадим FOXXSTUDIOS; Сведение, мастеринг – Лисица Вадим FOXXSTUDIOS; Продюсеры – Лисица Вадим, Наталия Могилевская; Идея – Валентин Коваль, Лисица Вадим, Jazz fm. ⠀ Скачивайте, слушайте ЕР #ЛюбовТоВеликаСила и пишите в комментариях, какой трек из мини-альбома понравился вам больше всего? Ps. Активная ссылка в шапке профиля #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #новыйальбом #любовтовеликасила #премьера #music #jazz

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

TAYANNA представила перший трек з нового альбому

"Саме режим самоізоляції на карантині став для мене поштовхом для переосмислення Себе і своєї Творчості. 24 години я займалася тим, що люблю найбільше, - я займалася творчістю! Такою мене не бачили ще ніколи", - поділилася Могилевська.

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Все по темі:

Мини-альбом, Наталья Могилевска, Любов - то велика сила.

Автор:

Телеграф
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