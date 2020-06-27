Upark-2021: The Offspring виступить на київському фестивалі

На українській сцені виступить культовий американський гурт The Offspring.

На київському фестивалі Upark, який через коронавірус перенесли на 2021 рік, виступить панк-рок-гурт The Offspring.

Як повідомляється на сторінці заходу у Facebook, на сцені музиканти з'являться 10 липня.

"Offspring внесли в панк-музику щось, абсолютно не властиве жанру. Сенс! І тут немає нічого дивного. Крісел має науковий ступінь в галузі фінансів, Уелті — в електроніці, а Декстер — без п'яти хвилин доктор мікробіологічних наук. Для членів гурту, панк — це юнацька пристрасть, яка продовжує жити дотепер", - зазначають організатори.

Всі квитки куплені на день виступу The Offspring-2020, включаючи абонементи, є дійсними на нову дату - 10 липня 2021.