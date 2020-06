Протидія расизму: Dixie Chicks більше не існує (Відео)

Жіноче кантрі-тріо Dixie Chicks змінило назву і тепер називається просто The Chicks.

Така назва вже написана в соцмережах групи, а також на їх сайті.

Як пише justjared, зміни пов'язані зі словом Dixie, яке асоціюється з расизмом. Воно зазвичай використовується в якості прізвиська для південної частині Сполучених Штатів.

Майбутній альбом колективу Gaslighter буде випущений вже під новою назвою групи. Зокрема, The Chicks вже випустили кліп на протестну пісню March March з нового альбому. У ролику показано демонстрації різних років.

Нагадаємо, американський актор Джонні Депп виконав пісню Боба Ділана The Times They Are A-Changin в пам’ять про Джорджа Флойда, вбитого поліцейським.