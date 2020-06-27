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Протидія расизму: Dixie Chicks більше не існує (Відео)

Протидія расизму: Dixie Chicks більше не існує (Відео)
Оновлено 11:31 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Twitter
Жіноче кантрі-тріо Dixie Chicks змінило назву і тепер називається просто The Chicks.

Така назва вже написана в соцмережах групи, а також на їх сайті.

Як пише justjared, зміни пов'язані зі словом Dixie, яке асоціюється з расизмом. Воно зазвичай використовується в якості прізвиська для південної частині Сполучених Штатів.

Майбутній альбом колективу Gaslighter буде випущений вже під новою назвою групи. Зокрема, The Chicks вже випустили кліп на протестну пісню March March з нового альбому. У ролику показано демонстрації різних років.

Бенксі присвятив нову роботу проблемі расизму в США

Нагадаємо, американський актор Джонні Депп виконав пісню Боба Ділана The Times They Are A-Changin в пам’ять про Джорджа Флойда, вбитого поліцейським.

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Все по темі:

Расизм, Гурт, Dixie Chicks, The Chicks.

Автор:

Телеграф
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