"Black Is King": Бейонсе представила тизер майбутнього альбому (Відео)

Прем'єра відбудеться 31 липня на стримінговому сервісі Disney+.

Студія Disney опублікувала трейлер нового візуального альбому Бейонсе під назвою Black Is King.

В основі альбому - саундтреки з платівки The Lion King: The Gift, яка натхненна ремейком мультфільму "Король Лев".

Дивіться тизер нового альбому від Бейонсе:

Співачка працювала над проектом близько року, вона виступила режисером, автором сценарію і виконавчим продюсером. Також у створенні альбому взяли участь чоловік Бейонсе, репер Jay-Z, їх дочка Блю Айві, Childish Gambino, Фаррелл Вільямс, Кендрік Ламар та ін.

"У цьому візуальному альбомі я хотіла показати елементи історії темношкірих і африканські традиції, сучасність та універсальність, а також те, що насправді означає знайти себе", — написала співачка про свою нову роботу в Instagram.