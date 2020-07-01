Скачать
Середа, 01.07.2020
Розвідка назвала втрати окупантів на Донбасі у червні
Розвідка назвала втрати окупантів на Донбасі у червні
У центрі Києві протестують проти призначення Шкарлета
У центрі Києві протестують проти призначення Шкарлета
Арсенал підписав новий контракт з 18-річним форвардом
Арсенал підписав новий контракт з 18-річним форвардом
Стало відомо, скільки виплатять сексуальним жертвам Харві Вайнштейна
Стало відомо, скільки виплатять сексуальним жертвам Харві Вайнштейна

MTV Video Music Awards 2020 відбудеться з деякими змінами

MTV Video Music Awards 2020 відбудеться з деякими змінами
16:42 Сьогодні Телеграф 24tv.ua instagram
Знаменита музична премія MTV Video Music Awards, яка щороку традиційно проходить у серпні, у 2020-му все ж відбудеться. Але у залі події буде обмежена кількість глядачів, або ж їх взагалі не буде. США досі лідирує за кількістю офіційно хворих на коронавірус, тому організатори багатьох подій змушені були відтермінувати заходи або ж зовсім їх скасувати. Відтак кінопремії Оскар, Золотий глобус та BAFTA вже перенесли на кілька місяців пізнішезаявленої дати, повідомляє 24 канал.

 Тепер на порядку денному стояло питання, чи проводитиMTV Video Music Awards (VMA), на якій збираються найкращі виконавці світу. Але організатори все ж вирішили проводити її, тому запланований на 30 серпня уБарклайс-центрі(Barclays Center) захід пройде з невеликою кількістю гостей, або ж їх зовсім не буде. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо підтвердив, що премія дійсно відбудеться, але з обмеженнями, що стосуються соціального дистанціювання. Про це повідомляють в ABC News.

Продюсери шоу і менеджмент Barclays Center співпрацювали з урядом штату і міста, щоб разом розробити найкращий план проведення заходу, при якому ніхто не буде наражатися на небезпеку.

Фестиваль Brave! Factory 2020 скасували

Серед всіх вжитих заходів є ті, які допоможуть дотримуватися соціальної дистанції, тобто ми скоротимо кількість учасниківі впровадимо віртуальні компоненти в шоу там, де це можливо, – заявив Куомо.

Варто додати, що церемонія VMA стане першим заходом, який проведуть уBarclays Center уНью-Йоркуз початку пандемії. Організатори премії також повідомили, що планують показуватиживі виступи зірок в знакових місцях п'яти районів Нью-Йорка удень церемонії MTV Video Music Awards. Таким чином вони хочуть віддати шану усім жителями Нью-Йорка за їхню стійкість в час пандемії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Фестиваль, MTV Video Music Awards.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Серхіо Бускетс про нічию з Атлетіко: Дали дуже велику фору Реалу
02 Huawei оголосили загрозою національній безпеці США
03 Список країн, куди можна полетіти на відпочинок
04 "Білл і Тед 3": прем'єру комедійного фентезі перенесли
05 Зеленський має намір замінити всі правоохоронні підрозділи
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд буде перевіряти, як витрачають 700 мільйонів, які виділені на ліквідацію повеней
Уряд буде перевіряти, як витрачають 700 мільйонів, які виділені на ліквідацію повеней
Уряд виділить на житло для військових 305 мільйонів
Уряд виділить на житло для військових 305 мільйонів
Поради для українців, як відпочивати на
Поради для українців, як відпочивати на
MTV Video Music Awards 2020 відбудеться з деякими змінами
MTV Video Music Awards 2020 відбудеться з деякими змінами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся