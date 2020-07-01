MTV Video Music Awards 2020 відбудеться з деякими змінами

Знаменита музична премія MTV Video Music Awards, яка щороку традиційно проходить у серпні, у 2020-му все ж відбудеться. Але у залі події буде обмежена кількість глядачів, або ж їх взагалі не буде. США досі лідирує за кількістю офіційно хворих на коронавірус, тому організатори багатьох подій змушені були відтермінувати заходи або ж зовсім їх скасувати. Відтак кінопремії Оскар, Золотий глобус та BAFTA вже перенесли на кілька місяців пізнішезаявленої дати, повідомляє 24 канал.

Тепер на порядку денному стояло питання, чи проводитиMTV Video Music Awards (VMA), на якій збираються найкращі виконавці світу. Але організатори все ж вирішили проводити її, тому запланований на 30 серпня уБарклайс-центрі(Barclays Center) захід пройде з невеликою кількістю гостей, або ж їх зовсім не буде. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо підтвердив, що премія дійсно відбудеться, але з обмеженнями, що стосуються соціального дистанціювання. Про це повідомляють в ABC News.

Продюсери шоу і менеджмент Barclays Center співпрацювали з урядом штату і міста, щоб разом розробити найкращий план проведення заходу, при якому ніхто не буде наражатися на небезпеку.

Серед всіх вжитих заходів є ті, які допоможуть дотримуватися соціальної дистанції, тобто ми скоротимо кількість учасниківі впровадимо віртуальні компоненти в шоу там, де це можливо, – заявив Куомо.

Варто додати, що церемонія VMA стане першим заходом, який проведуть уBarclays Center уНью-Йоркуз початку пандемії. Організатори премії також повідомили, що планують показуватиживі виступи зірок в знакових місцях п'яти районів Нью-Йорка удень церемонії MTV Video Music Awards. Таким чином вони хочуть віддати шану усім жителями Нью-Йорка за їхню стійкість в час пандемії.