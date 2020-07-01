MTV Video Music Awards 2020 відбудеться з деякими змінами

Тепер на порядку денному стояло питання, чи проводитиMTV Video Music Awards (VMA), на якій збираються найкращі виконавці світу. Але організатори все ж вирішили проводити її, тому запланований на 30 серпня уБарклайс-центрі(Barclays Center) захід пройде з невеликою кількістю гостей, або ж їх зовсім не буде. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо підтвердив, що премія дійсно відбудеться, але з обмеженнями, що стосуються соціального дистанціювання. Про це повідомляють в ABC News.
Продюсери шоу і менеджмент Barclays Center співпрацювали з урядом штату і міста, щоб разом розробити найкращий план проведення заходу, при якому ніхто не буде наражатися на небезпеку.
Серед всіх вжитих заходів є ті, які допоможуть дотримуватися соціальної дистанції, тобто ми скоротимо кількість учасниківі впровадимо віртуальні компоненти в шоу там, де це можливо, – заявив Куомо.
Варто додати, що церемонія VMA стане першим заходом, який проведуть уBarclays Center уНью-Йоркуз початку пандемії. Організатори премії також повідомили, що планують показуватиживі виступи зірок в знакових місцях п'яти районів Нью-Йорка удень церемонії MTV Video Music Awards. Таким чином вони хочуть віддати шану усім жителями Нью-Йорка за їхню стійкість в час пандемії.