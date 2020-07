Каньє Вест випустив кліп до пісні Wash Us In The Blood

Американський репер Каньє Вест та його колега по сцені Тревіс Скотт презентували новий хіт під назвою Wash Us In The Blood. Композиція увійде в новий альбом Веста God's County, дату виходу якого ще тримають в секреті. Реліз синглу відбувся 1 липня на ютуб-каналі Каньє Веста. З моменту публікації його переглянули 3,7 мільйона разів, а в коментарях можна побачити позитивну реакцію фанатів на новий хіт. У відеоролику режисерАртур Джафа зумів поєднатизаписи з гастрольного туру Веста, стрім гри GTA 5, кадри з протестів у США на тлі расового скандалу, фрагменти виступу його церковного хору Sunday Service, а також кадри з дочкою Норт Вест. MTV Video Music Awards 2020 відбудеться з деякими змінами Як повідомляють у виданні "Новое Время", оглядач британської The Guardian назвав новий сингл Каньє Веста "надзвичайно потужним дослідженням раси і віри":"Цей новий трек показує Каньє в його кращому прояві, перетворюючи його гнів з майстерним фокусом на апокаліптичне бачення Америки". Перейти на головну сторінку