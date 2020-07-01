TARABAROVA представила нову пісню "Крила"

Українська співачка TARABAROVA (Світлана Тарабарова) презентувала новий трек "Крила", записаний спільно з солістом гурту INPLUS.

Прем'єра синглу відбулася 1 липня на YouTube-каналі виконавиці. Разом з піснею вийшло й відео, автором якого виступив режисер DVIZHON. "Пригадую ту легкість і тепло, з яким ми разом створювали це відео. Упевнений, що відправивши його коханій людині ви обов'язково подаруєте йому крила!" - поділився він.

"Пісня "Крила" це нагадування - щастя в простих речах: залишатися дітьми у коханні, підтримувати, вірити один в одного, відчувати все, як в перший раз", - прокоментувала співачка.

Шанувальники співачки вже встигли оцінити музичну новинку. "Пісня дуже крута, хочеться і хочеться слухати", "Тепер новий трек на репіті", "Класна пісня", "Дуже красива пісня. Вітаю з прем'єрою", - пишуть коментатори.