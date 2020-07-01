Леонардо Ді Капріо оригінально замаскувався від папараці (Фото)

Популярний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо часто потрапляє в об’єктиви папараці. Востаннє знаменитого актора сфотографували з його дівчиною 23-річною фотомоделлю Камілою Морроне в досить незвичному образі. Закохані прогулювалися вуличками Каліфорнії, втім увагу папараці прикував Ді Капріо, який до невпізнання замаскувався одягом. Фотографії опублікувало видання Just Jared на своїй сторінці в інстаграмі.

Актор одягнув сірий світшот з капюшоном, обличчя його приховала кепка та захисна маска. Каміла Морроне також підібрала вуличний стиль одягнувши звичайні джинси, куртку та червоні кеди Converse. Користувачі в мережі навіть не припускають, що з Камілою міг бути хтось інший, окрім Леонарда Ді Капріо, адже закохані постійно перебувають разом.

Що відомо про роман Ді Капріо та Морроне Інсайдери повідомляють, що 45-річний Ді Капріо шалено закоханий у свою обраницю і мріє про весілля.

Попривагому різницю у віці, Лео та Каміла мають глибокі почуття. Перші чутки про їхнє одруження з'явились ще у серпні 2018 року. Пара почала зустрічатись у грудні 2017 року, а в січні 2018-го їх вперше запримітили разом журналісти. Закоханих можна часто помітити за спільними прогулянками, а на початку року голлівудський актор прийшов на кінопремію Оскарзі своєю обраницею.

Зауважимо, що на церемонію вручення нагород премії Оскар, Ді Капріо прийшов лише один раз зі свою дівчиною Жизель Бюндхен у 2005 році. Тож, ймовірно, актора дійсно пов’язують глибокі та щирі почуття з молодою обраницею.