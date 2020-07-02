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Злата Огнєвіч показала свою "Голу правду" (Відео)

Злата Огнєвіч показала свою "Голу правду" (Відео)
Оновлено 15:48 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Instagram
Українська співачка опублікувала заключний кліп трилогії про кохання.

Злата Огневич, яка раніше випустила баладу "Ти обіцяв" на вірші лідера групи "Бумбокс", презентувала кліп на пісню "Гола Правда" - заключну історію кохання в трилогії співачки (складається з треків: "Ти обіцяв", "Беги", "Гола правда").

Режисером музичного відео виступив Валерій Погонський. Спеціально для цього екстремального кліпу Златі Огнєвіч довелося навчитися водити автомобіль і сісти на спеціальну дієту.

 Дивіться кліп на нову пісню Злати Огнєвіч "Гола правда":

TARABAROVA представила нову пісню "Крила"

Це історія про художницю, яка викрала хлопця і малює його психологічний портрет. Хлопець з легкістю ставиться до дівчат і ні про що не переживає. Злата хоче, щоб кожна дівчина могла перейняти його легкість.

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Все по темі:

Трек, Співачка, Пісня, Злата Огнєвіч.

Автор:

Телеграф
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