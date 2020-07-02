Злата Огнєвіч показала свою "Голу правду" (Відео)

Українська співачка опублікувала заключний кліп трилогії про кохання.

Злата Огневич, яка раніше випустила баладу "Ти обіцяв" на вірші лідера групи "Бумбокс", презентувала кліп на пісню "Гола Правда" - заключну історію кохання в трилогії співачки (складається з треків: "Ти обіцяв", "Беги", "Гола правда").

Режисером музичного відео виступив Валерій Погонський. Спеціально для цього екстремального кліпу Златі Огнєвіч довелося навчитися водити автомобіль і сісти на спеціальну дієту.

Дивіться кліп на нову пісню Злати Огнєвіч "Гола правда":

Це історія про художницю, яка викрала хлопця і малює його психологічний портрет. Хлопець з легкістю ставиться до дівчат і ні про що не переживає. Злата хоче, щоб кожна дівчина могла перейняти його легкість.