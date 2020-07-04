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The Weeknd і Doja Cat представили кліп на трек "In your eyes" (Відео)

The Weeknd і Doja Cat представили кліп на трек "In your eyes" (Відео)
22:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
У кліпі персонаж Ейбела Тесфайе їздить по місту, заповненому яскравими вогнями і неоновими вивісками.

Канадський співак і автор пісень Ейбел Тесфайе, який виступає під псевдонімом The Weeknd опублікував на YouTube анімаційний кліп на ремікс треку In your eyes. У його записі взяла участь співачка Doja Cat.

За інформацією Complex, ролик зняв режисер Джерон Бракстон. Він використовував низькополігональну комп'ютерну графіку, завдяки чому кліп вийшов футуристичним і навіть психоделічним.

У кліпі персонаж Ейбела Тесфайе їздить по місту, заповненому яскравими вогнями і неоновими вивісками – деталі розгледіти непросто. Потім у кадрі з'являється Doja Cat, і картинка стає ще більш барвистою і незрозумілою.

Оригінальна версія пісні In your eyes увійшла в четвертий студійний альбом музиканта під назвою After hours, який вийшов в кінці березня. У трек-листі 14 композицій про любовні розчарування виконавця.

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Все по темі:

The Weeknd, In Your Eyes, Doja Cat.

Автор:

Телеграф
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