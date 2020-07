The Weeknd і Doja Cat представили кліп на трек "In your eyes" (Відео)

У кліпі персонаж Ейбела Тесфайе їздить по місту, заповненому яскравими вогнями і неоновими вивісками.

Канадський співак і автор пісень Ейбел Тесфайе, який виступає під псевдонімом The Weeknd опублікував на YouTube анімаційний кліп на ремікс треку In your eyes. У його записі взяла участь співачка Doja Cat.

За інформацією Complex, ролик зняв режисер Джерон Бракстон. Він використовував низькополігональну комп'ютерну графіку, завдяки чому кліп вийшов футуристичним і навіть психоделічним.

У кліпі персонаж Ейбела Тесфайе їздить по місту, заповненому яскравими вогнями і неоновими вивісками – деталі розгледіти непросто. Потім у кадрі з'являється Doja Cat, і картинка стає ще більш барвистою і незрозумілою.

Оригінальна версія пісні In your eyes увійшла в четвертий студійний альбом музиканта під назвою After hours, який вийшов в кінці березня. У трек-листі 14 композицій про любовні розчарування виконавця.