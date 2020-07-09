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YUNA 2020: оголошено переможців премії

YUNA 2020: оголошено переможців премії
14:25 Сьогодні Телеграф yuna.ua Фото: yuna.ua
Організатори назвали переможців премії 9 липня.

9 липня організатори музичної премії YUNA назвали переможців. Серед них найвідоміші артисти України.

У категорії "Найкраща пісня" і "Найкраща поп-група" переміг дует Время і Стекло з хітом "Дим". А от найкращою виконавицею стала Настя Каменських. Поруч з нею виявилася і Maruv, яка отримала нагороду за найкращий електронний хіт "Siren Song".

Найкращим естрадним хітом стала пісня Олі Полякової "Любовница". А ось найкращим відеокліпом визнали роботу MONATIK "LOVE IT Ритм" (а також найкраща пісня на іншій мові). Його визнали найкращим виконавцем. Найкращим дуетом виявилися Аlyona Аlyona і Alina Pash - "Падло" (а також найкращий хіп-хоп хіт). Також визначили найкращу пісню для фільму - DakhaBrakha "Пливе човен" (фільм "Вулкан").

Обрано перших переможців Національної музичної премії YUNA

Відкриттям року стала Jerry Heil. В категорії "Інший формат" перемогла ЛУНА. Найкращим концертним шоу визнали програму Дмитра Монатіка. Він же і розділив з Аlyona Аlyona категорію "Найкращий альбом". Найкращим рок-гуртом стали "Антитіла". Кращим менеджментом артиста визнали MONATIK Corporation.

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YUNA.

Автор:

Телеграф
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