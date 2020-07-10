Злата Огнєвіч презентувала новий кліп "Богиня"

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч сьогодні, 10 липня, презентувала відеороботу на свою пісню "Богиня". Виконавиця постала у кліпі у пікантному образі.

Відеооботу зірка презентувала на особистому ютуб-каналі. Вона вкотре порадувала шанувальників еротичними кадрами, на яких зображена у мереживній нижній білизні.

Справжній фурор викликав попередній кліп на один із хітів Злати "Гола правда". За сюжетом, артистка роздягнула чоловіка. Вона постала перед камерою у зухвалому та звабливому образі.

У кліпі на трек "Богиня" бачимо Огнєвіч ніжною та жіночною. Проте і тут вона показала свою сексуальність, позувавши оголеною, лише у красивій мереживній білизні.

Режисер відеороботи Тарас Голубков намагався донести до суспільства думку про те, що кожна дівчина та жінка особлива, бездоганна, незважаючи на вагу, вік, професію чи інші особливості. У кожній є прекрасні риси, якими вона вирізняється поміж інших.

Сама ж артистка зізналася, що це автобіографічний трек. Раніше їй довелося подолати багато перешкод, щоб відчути себе богинею, знайти гармонію між собою та внутрішнім світом. Вона порушила у пісні теми, на які все частіше звертається увага у суспільстві: прийняття себе, підвищення власної самооцінки.

Я вже довгий час виношувала ідею створення такого відео, адже пісня "Богиня" саме про це: про жіночу красу, індивідуальність та особисту магію кожної з нас. Вона зачіпає тему самооцінки кожної жінки, а також суперсили, яка допомагає щодня почуватися богинею, – розповіла Огнєвіч.