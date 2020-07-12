Джордж Флойд і COVID-19: Емінем записав фіт з Kid Cudi (Відео)

Емінем та Kid Cudi випустили спільний сингл The Adventures Of Moon Man & Slim Shady.

Емінем і Kid Cudi вирішили створити разом ще один фіт, який отримав назву "The Adventures Of Moon Man & Slim Shady".

Новинку опублікував у себе YouTube-каналі Kid Cudi.

Композиція отримала таку назву недаремно. Всі добре знають, що Емінема часто називають Slim Shady, адже його другий всесвітньо відомий альбом носить таку назву. Moon Man же є своєрідною "пасхалкою" до дебютного, а також другого альбомів Kid Cudi, які вийшли у 2009 та 2010 роках.

Пісня зачіпає події, які наразі переживає усвесь світ. Репери згадують про вбивство Джорджа Флойда, а також пандемію COVID-19.

Як відомо, виконавці вже працювали разом у 2010 році над композицією "I Hear Them Calling Me", яка вийшла дуже вдалою.