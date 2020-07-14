Михайло Поплавський взірвав мережу запальним танцем під новий хіт гурту MOZGI (Відео)

Після виходу нової пісні лідер MOZGI Олексій Потапенко, він же Потап, ділиться на своїй сторінці в Instagram найяскравішими варіантами танців під новий танцювальний літній хіт. Адже після виходу пісні гурт запустив челендж в TikTok та Instagram на кращий танець під приспів.
Одним з найяскравіших учасників танцювального батла став співаючий ректор Київського національного університету культури і мистецтва Михайло Поплавський.
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Ну це Перемога !! @poplavskiy_michail Цей хлопчина отримує грант на освіту в Київському Університеті Культури #MOZGI #Chicabamboni
Він станцював в своєму фірмовому блискучому сценічному костюмі і з незмінною підтанцьовкою.
У челленджі Chica Bamboni також взяли участь Maruv, Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Маша Єфросиніна, Катя Осадча та Юрій Горбунов, Оля Полякова з донькою, Влад Яма з дружиною та інші.