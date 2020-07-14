Михайло Поплавський взірвав мережу запальним танцем під новий хіт гурту MOZGI (Відео)

Трохи менше тижня тому гурт MOZGI представив новий літній хіт Chica Bamboni.

Після виходу нової пісні лідер MOZGI Олексій Потапенко, він же Потап, ділиться на своїй сторінці в Instagram найяскравішими варіантами танців під новий танцювальний літній хіт. Адже після виходу пісні гурт запустив челендж в TikTok та Instagram на кращий танець під приспів.

Одним з найяскравіших учасників танцювального батла став співаючий ректор Київського національного університету культури і мистецтва Михайло Поплавський.

Він станцював в своєму фірмовому блискучому сценічному костюмі і з незмінною підтанцьовкою.

У челленджі Chica Bamboni також взяли участь Maruv, Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Маша Єфросиніна, Катя Осадча та Юрій Горбунов, Оля Полякова з донькою, Влад Яма з дружиною та інші.