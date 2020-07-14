Андрій Губін вперше за 15 років заспівав (Відео)

Співак був популярний в 90-х роках.

Відомий співак Андрій Губін заспівав на вечірці в караоке-клубі з іншим співаком Іллею Бардо. Артисти виконали пісню Леоніда Агутіна "На сиреневой луне". Трохи пізніше Губін в оточенні двох жінок заспівав іншу пісню на сцені.

"Сьогодні познайомився з Андрієм Губіним! Роки роботи на естраді беруть своє, як не крути! Головне - завжди залишатися людиною. Скромний, добрий, зовсім простий і порядний! Глибоку повагу цьому артисту", - написав Бардо.

"Бачу як усім шанувальникам Андрія Губіна не вистачає Його! З цього, по численних проханнях, вирішив поділитися ще одним уривком! Сподіваюся Андрій не образиться на мене за це відео.. Люди шалено люблять тебе і чекають твого повернення! Пісня «Москва» з репертуару «Мангол Шудан» на вірші Єсеніна. У виконанні Андрія Губіна!"