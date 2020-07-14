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Андрій Губін вперше за 15 років заспівав (Відео)

Андрій Губін вперше за 15 років заспівав (Відео)
17:37 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Співак був популярний в 90-х роках.

Відомий співак Андрій Губін заспівав на вечірці в караоке-клубі з іншим співаком Іллею Бардо. Артисти виконали пісню Леоніда Агутіна "На сиреневой луне". Трохи пізніше Губін в оточенні двох жінок заспівав іншу пісню на сцені.

"Сьогодні познайомився з Андрієм Губіним! Роки роботи на естраді беруть своє, як не крути! Головне - завжди залишатися людиною. Скромний, добрий, зовсім простий і порядний! Глибоку повагу цьому артисту", - написав Бардо.

 
 
 
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Вижу как всем поклонникам Андрея Губина не хватает Его! По этому, по многочисленным просьбам, решил поделиться ещё одним отрывком! Надеюсь Андрей не обидится на меня за это видео.. Люди безумно любят тебя и ждут твоего возвращения! Песня «Москва» из репертуара «Мангол Шудан» на стихи Есенина. В исполнении Андрея Губина! @kadrilkaraoke @gubin_andrey__ @_gubin_andrey_official @gubin_andrey___ #андрейгубин #легенды90 #андрейгубин2020 #ильябардо #2020 #москва

Допис, поширений ИЛЬЯ БАРДО (@bardoofficial)

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"Бачу як усім шанувальникам Андрія Губіна не вистачає Його! З цього, по численних проханнях, вирішив поділитися ще одним уривком! Сподіваюся Андрій не образиться на мене за це відео.. Люди шалено люблять тебе і чекають твого повернення! Пісня «Москва» з репертуару «Мангол Шудан» на вірші Єсеніна. У виконанні Андрія Губіна!"

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Андрій Губін.

Автор:

Телеграф
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