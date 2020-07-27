Біллі Айліш анонсувала вихід нового синглу

Юна американська співачка Біллі Айліш повідомила, коли чекати виходу її нової пісні.

Біллі Айліш повідомила, що її нова пісня вийде в четвер, 31 липня.

Вона буде називатися my future (Моє майбутнє). І це буде перший сингл 18-річної співачки після прем'єри її саундтрека до 25-го фільму про Джеймса Бонда Не час помирати і перший творчий реліз з 2019 роки після виходу пісні everything i wanted.

Billie Eilish – “my future”

Out next Thursday — billie eilish (@billieeilish) July 24, 2020

Нагадаємо, Біллі Айліш стала фавориткою церемонії Греммі в січні 2020 року, коли отримала п'ять нагород, чотири з них у головних номінаціях. На жаль, через пандемію коронавірусу їй довелося скасувати свій перший світовий тур.

У травні на своєму каналі в YouTube співачка опублікувала відео з повним роздяганням, яке було вперше показано на концерті в Майамі. Це протест Айліш проти бодішеймінга.