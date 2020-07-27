Уся сім'я Євлєєвої хворіє на коронавірус

Телеведуча і блогер Анастасія Івлєєва в Instagram повідомила, що вона разом з чоловіком, репером Елджеем (Олексій Узенок), захворіли на коронавірусну інфекцію.

"Мій чоловік і я захворіли COVID-19. Нагадую, що вірус нікуди не подівся, будьте обережні!" - написала Івлєєва.

Вона додала, що найближчим часом розповість подробиці хвороби, її симптоми і те, як вони з чоловіком зрозуміли, що заразилися.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 26 Июл 2020 в 3:00 PDT

Паралельно Елджей також показав позитивний результат тесту на коронавірус в "Сторіс" свого Instagram.

Подробиці ситуації анонсовані на більш пізній термін, де Настя Євлєєва зазначила, що на коронавірус хворіє вся її сім'я. На цей час подружжя знаходиться вдома на двотижневій самоізоляції.