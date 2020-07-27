Уся сім'я Євлєєвої хворіє на коронавірус

"Мій чоловік і я захворіли COVID-19. Нагадую, що вірус нікуди не подівся, будьте обережні!" - написала Івлєєва.
Вона додала, що найближчим часом розповість подробиці хвороби, її симптоми і те, як вони з чоловіком зрозуміли, що заразилися.
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Паралельно Елджей також показав позитивний результат тесту на коронавірус в "Сторіс" свого Instagram.
Подробиці ситуації анонсовані на більш пізній термін, де Настя Євлєєва зазначила, що на коронавірус хворіє вся її сім'я. На цей час подружжя знаходиться вдома на двотижневій самоізоляції.
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Итак, мои хорошие! Во первых, начитавшись абсолютно разных комментариев под предыдущим постом, после чего мой мозг взорвался и пришлось заново учиться думать ахахах, скажу для начала, что я не знаю, существует этот Covid, НЕ существует , я не знаю и не вникаю ни в какие заговоры, правительственные задумки и мировые перевороты. Врачи! сказали : «Вы болеете Короной!» все! Значит, я болею! Или мне стоило крикнуть в лицо медику «КОРОНЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ЭТО ВСЕ ПУТИН!» (сми, тащите на заголовки) и убежать вхаххахахахаха Так что оставьте эти разбирательства для форумов и спец сайтов, где люди выговариваются. Тут не надо. Есть болячка, будем лечить. Я поделилась новостью с подписчиками, потому что я обязана сидеть дома минимум 2 недели, так или иначе без смены локаций, начали бы поступать вопросы. Те, кто думает что это проплаченная акция, блять я вообще не понимаю что вы делаете на моей странице. Вы явно меня с кем то путаете. Вроде все. А теперь коротко о том, как заболели и на этом ставим точку на этой теме. Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды. У родителей вообще все топ было. Единственное, у отца Леши тоже произошла потеря вкуса. Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть ковид у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! ... В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное чтоб у родителей не было никаких осложнений В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники) Что принимать и как, мы знаем! Мы находимся под наблюдением врачей 24/7! Так что, можно без советов, но все равно спасибо! Из плохого: контент на YouTube и в тик ток будет не раньше чем через 2 недели(я кстати хочу снять коронавирусный влог ахах че думаете??? Из хорошего: я буду чаще в сети, заёбывать вас своими сторис ахахха Вот и всё! Все новости! Теперь наш дом называется Coronavirus house