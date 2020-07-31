Лобода та Pharaoh випустили провокаційний кліп із зірками шоубізу

У новому кліпі Лободи і Pharaoh знялися Ксенія Собчак, комедіантка Катерина Варнава, співачка Лоліта та інші.

Сьогодні вночі українська співачка Світлана Лобода представила новий кліп на пісню Boom Boom, знятий спільно з репером Pharaoh.

Нове відео співачка анонсувала кілька днів тому і дуже заінтригувала прихильників, написавши, що їх чекатиме великий сюрприз, так що кліп фанатам Лободи дійсно не терпілося швидше побачити.

Однак за кілька годин кліп набрав більше дизлайків, ніж лайків " на YouTube.

"Якась імітація Little Big", - прокоментували кліп користувачі.

У новому кліпі Лободи і Pharaoh знялися Ксенія Собчак, комедіантка Катерина Варнава, співачка Лоліта та інші. Креативним продюсером кліпу став популярний комік Олександр Гудков.

За сюжетом кліпу жінки різних форм, віку і комплекцій в химерних нарядах і з яскравим макіяжем виконують танці перед суддями, а ті виставляють їм оцінки. Сама співачка приміряла на відео кілька образів і з'явилася з прищіпками на сосках.