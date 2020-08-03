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Від раку помер відомий американський піаніст Леон Флейшер

Від раку помер відомий американський піаніст Леон Флейшер
10:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Американський піаніст Леон Флейшер помер від раку у віці 92 років. Про це повідомляє ВВС.

У 1940-х Флейшер був відомим музикантом-вундеркіндом. Він почав грати в чотири роки, а у дев'ять років його запросили стати учнем відомого класичного піаніста Артура Шнабеля.

У 16 років Флейшер дебютував у Нью-Йоркському філармонійному оркестрі й здобув міжнародну популярність.

Однак у 1964 році у Флейшера виявили неврологічне захворювання, фокальну дистонію, через що він більше не міг грати правою рукою.

Через хворобу піаніст сконцентрувався на диригуванні, викладанні в Інституті Пібоді в Балтіморі, і на виконанні музики, написаної лише для лівої руки.

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Три десятиліття потому, після терапії, він знову зміг грати правою рукою і повернувся до повноцінної гри на фортепіано.

Він повернувся до гри двома руками в 1995 році і записав два альбоми. Один з них, названий «Дві руки», також є назвою номінованого на Оскар документального фільму про життя музиканта.

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Все по темі:

США, Смерть, Музика.

Автор:

Телеграф
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