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Вівторок, 11.08.2020
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"Лети мій Ангел!": Віктор Павлик поділився піснею, яку написав його син

"Лети мій Ангел!": Віктор Павлик поділився піснею, яку написав його син
15:43 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Український музикант в пам'ять про померлого сина опублікував пісню "Почуття-любов".

Народний артист України опублікував на своїй сторінці в Facebook запис пісні. Композиція вийшла у світ ще в червні, але в зв'язку з останніми подіями в житті Віктора Павлика, він вирішив знову нагадати про неї. Автором тексту виступив молодший син співака Павло.

"Хочу ще раз це перепостити - пісня написана на вірші мого сина Павла! Вічна пам'ять, синочок! Лети мій Ангел!" - підписав свій пост Віктор Павлик.

Першим в мережу трек завантажив продюсер Володимир Будейчук. Він зазначив, що Павло зумів передати в тексті пісні то, чого так не вистачає людям сьогодні - чистоту почуттів, любов і добро.

"Друзі, хочу з вами поділитися тими емоціями, які мене переповнювали впродовж всієї роботи ... Дуже хочеться подякувати Павла Павлику-синові Віктора Павлика за неймовірний текст, який він написав пісні!" - ще тоді написав Володимир.

Пісню виконав сам Віктор Павлик.

Нагадаємо, у молодшого сина Віктора Павлика - Павла, в 2018 році діагностували рак. Хлопець переніс близько 20 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. У січні минулого року Віктор Павлик повідомив, що син йде на поправку. Однак хвороба все-таки не відступила.

Близько двох тижнів тому Павла перевели в хоспіс, де він продовжував боротися із захворюванням, але у долі опинилися інші плани. Вранці, 7 серпня, мати Паші і екс-дружина Павлика Лариса Созаєва повідомила про відхід хлопця.

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Все по темі:

Рак, Виктор Павлик, Лети мій Ангел, Почуття-любов.

Автор:

Телеграф
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