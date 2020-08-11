"Лети мій Ангел!": Віктор Павлик поділився піснею, яку написав його син

Український музикант в пам'ять про померлого сина опублікував пісню "Почуття-любов".

Народний артист України опублікував на своїй сторінці в Facebook запис пісні. Композиція вийшла у світ ще в червні, але в зв'язку з останніми подіями в житті Віктора Павлика, він вирішив знову нагадати про неї. Автором тексту виступив молодший син співака Павло.

"Хочу ще раз це перепостити - пісня написана на вірші мого сина Павла! Вічна пам'ять, синочок! Лети мій Ангел!" - підписав свій пост Віктор Павлик.

Першим в мережу трек завантажив продюсер Володимир Будейчук. Він зазначив, що Павло зумів передати в тексті пісні то, чого так не вистачає людям сьогодні - чистоту почуттів, любов і добро.

"Друзі, хочу з вами поділитися тими емоціями, які мене переповнювали впродовж всієї роботи ... Дуже хочеться подякувати Павла Павлику-синові Віктора Павлика за неймовірний текст, який він написав пісні!" - ще тоді написав Володимир.

Пісню виконав сам Віктор Павлик.

Нагадаємо, у молодшого сина Віктора Павлика - Павла, в 2018 році діагностували рак. Хлопець переніс близько 20 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. У січні минулого року Віктор Павлик повідомив, що син йде на поправку. Однак хвороба все-таки не відступила.

Близько двох тижнів тому Павла перевели в хоспіс, де він продовжував боротися із захворюванням, але у долі опинилися інші плани. Вранці, 7 серпня, мати Паші і екс-дружина Павлика Лариса Созаєва повідомила про відхід хлопця.