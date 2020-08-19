"Ніщо НЕ зупинить ідею, час якої настав ...": "Беz обмежень" представили нову пісню (Відео)

Український гурт "беz обмежень" презентувала кліп на нову пісню "Героям".

Сингл був записаний спільно з Олегом Собчуком (СКАЙ), Іваном Леньо та Сергієм Солов'єм (KOZAK SYSTEM), а також Артуром Даніеляном.

За словами музикантів, цей трек - підтримка для українських воїнів, а також для всіх людей, які протестують зараз в Білорусі. Для всіх незламних і сильних духом.

Ця пісня стане другою композицією, яка увійде в новий альбом групи.

Пісня «Героям» була написана Сергієм Танчінцем близько півроку тому для наших українських Воїнів, проте зовсім недавно почалися відомі всім події в сусідній нам країні - Білорусі. Більшість людей, які вийшли на вулиці в Мінську та інших містах Білорусі, підтримують ті ж принципи, що і українці за часів Революції Переваги. Саме тому група прийняла рішення зробити пісню на двох мовах: українською та білоруською. Художній переклад білоруською мовою зробив Лявон Вольський.

Кліп знімався на даху найвищого в Україні житлового будинку. У самому серці Києва, на 48-му поверсі, команда намагалася зробити все, щоб посил дійшов до абсолютно кожного, хто перегляне відеороботу. Режисером кліпу став Артем Григорян.