Суцільна відеопригода: Сергій Бабкін випустив кліп на нову пісню (Відео)

Сергій Бабкін презентував кліп на літній денс-сингл "Бомба-ракета". Прем'єра ролика відбулася сьогодні, 20 серпня, на YouTube-каналі артиста.

Режисером кліпу виступив Артем Вусик - актор, режисер і колега артистів в театрі "Прекрасні квіти". Акторами масових сцен стали харківські театральні актори. А запам'ятовується танець на даху віддалено поставив хореограф-постановник Василь Козар.

"Наш відеокліп - це маленька і дуже яскраве життя" її "- ракети і" його "- бомби. Це шлях двох людей, який вони проходять разом через різні події, вчаться, надихають і відкриваються один одному. Ми знімали пригоди наших героїв 4 дня , і зараз точно можемо сказати, що це були найскладніші зйомки відео за весь наш творчий період. " - розповів Сергій.

Гарну, по-дитячому наївну історію знімали протягом 4-х днів на самих різних локаціях Харкова і області: від Кицівський пустелі до Харківського планетарію.

"Бомба-ракета" - це суцільне відеопріключеніе, де два головних однойменних персонажа за день проживають маленьке життя: вони несамовито веселяться, катаються на мерседесі 1931, танцюють і проходять різні випробування, що випадають закоханим.