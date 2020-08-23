Слухаємо новий трек Макса Барських з Джаро: аудіо Lonely

Барських створив коллаборацію з музикантом Джаро і презентує спільний сингл під назвою Lonely.

Цього літа музикант Макс Барських не перестає радувати шанувальників новою музикою.

Макс Барських з музикантом Джаро випустив спільний фіт під назвою LONELY. У цьому треку Макс, як і обіцяв, продовжує експериментувати і йти від звучання 90-х років, яке було характерно для його музики останні пару років.

Нагадаємо, що всього два тижні тому український артист презентував експериментальний EDM-сингл Silence, записаний на англійській мові.

Як повідомлялося раніше 8 серпня Міша Романова відсвяткувала 30-річний ювілей. У списку почесних гостей на святі виявилися співак Макс Барських та режисер Алан Бадоев.