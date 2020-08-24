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"Queen + Adam": група Queen і Адам Ламберт випустять спільний альбом

"Queen + Adam": група Queen і Адам Ламберт випустять спільний альбом
Оновлено 13:38 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Twitter
Група Queen і Адам Ламберт готують до виходу перший спільний концертний альбом. Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook.

Виступивши по всьому світу і зібравши 4 мільйони фанатів, Queen і Адам Ламберт вирішили перенести видовище і хвилювання своїх живих виступів "ближче до народу", випустивши свій перший концертний альбом Queen + Adam Lambert "Live Around the World".

Реліз "Queen + Adam Live Around the World" запланований на 2 жовтня і включає в себе кращі записи з більш ніж 200 виступів, які вони дали за останні кілька років.

У трек-лист увійшли 20 синглів, в тому числі Do not Stop Me Now і I Want To Break Free. Альбом буде доступний в різних форматах, включаючи CD, DVD і вініл.

"Коли у нас не було можливості поїхати в турне в цьому році, ми хотіли дати фанатам що-небудь натомість цього, і концертний альбом здається нам правильним рішенням. Ми вперше випускаємо спільний альбом, і нам було дуже весело, створюючи його разом, вибираючи улюблені виступи за останні сім років ", - сказав Ламберт.

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Зокрема, "Queen + Adam Live Around the World" включає в себе уривки з виступів в Бразилії, Португалії, Великобританії та інших країнах. Він включає в себе весь їх концерт Fire Fight Australia, на якому були зібрані кошти для постраждалих від пожежі в Сіднеї, і на якому група повністю виконала концерт Queen одна тисяча дев'ятсот вісімдесят п'ять Live Aid.

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Queen, Адам Ламберт, Музика.

Автор:

Телеграф
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