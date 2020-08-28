"Історія героїв": Бон Джові присвятив новий кліп пандемії (Відео)

Джон Бон Джові випустив кліп на сингл Do What You Can, який присвячений епідемії коронавірусу і борцям з нею.

Сингл увійде в новий альбом музиканта Bon Jovi 2020 року, реліз якого відбудеться 2 жовтня.

У ролику Бон Джові в масці ходить по спорожнілих вулицях Нью-Йорка. Також показані люди, які працюють під час пандемії, і ті, хто переживає період самоізоляції.

"Ці порожні вулиці схожі на багато інших районів Америки, що борються з пандемією. Але історія героїв, які щодня демонструють дивовижну мужність, надихає і несе в собі велику надію", - зазначив музикант.

Нагадаємо, група The Hardkiss презентувала кліп на пісню "Кобра", записану з MONATIKом.