Танці, самоіронія і трохи божевілля: Lucas Bird записали кавер на популярну пісню (Відео)

Українська інді-група Lucas Bird повертається до витоків ретро-естетики в новому кліпі Meridian.

Інді-група з України Lucas Bird презентувала кавер-версію треку Meridian групи TBPOFT, а також кліп на неї.

У відеоряді Meridian група Lucas Bird знову повернулася до DIY-естетиці. Зняте за добу командою з оператора і двох акторів, відео стало пародією ретро-роликів, родом з 70-х років.

Дивіться кавер на пісню Meridian:

Особливості відеоряду додає вельми незвичайний образ артиста, камео відомого українського репера XXV Кадра, а також звичні для Lucas Bird атрибути.

Зараз Lucas Bird працює над новим матеріалом і цікавими колабораціями. Але деталі поки залишаються в секреті.

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