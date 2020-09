Американська група Guns N 'Roses представила музичне відео з шістьма піснями, знятими в 2016 році під час туру групи Not In This Lifetime, на стадіоні в Х'юстоні і в Мехіко.

Збірник тривалістю 34 хвилини починається з того, що басист Дафф Маккаган співає короткий уривок з пісні Джонні Сандерса You Can not Put Your Arms Around A Memory, а потім група починає виступ з The Damned - New Rose, знову з Даффом на вокалі.

Нагадаємо, в цьому місяці Guns N'Roses вперше випустять свою збірку кращих хітів 2004 року на вінілі.

Подвійний вініл вийде 25 вересня.

Як повідомлялося раніше, музиканти групи Guns N'Roses випустять дитячу книжку, засновану на однойменному хіті групи.