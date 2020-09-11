Весь цей час вона чекала свого часу: Джамала і Pianoбой представили дуетну пісню (Відео)

Авторами музики і слів виступили Джамала і Дмитро Шуров. "Ендорфіни для того, щоб посміхатися, щоб закохуватися і подарувати слухачам трохи легкості, з якою нам всім так не вистачає. Цю пісню я написала три роки тому, ще коли була вагітна Еміром-Рахманом. Але відклала в довгий ящик. І весь цей час вона чекала свого часу ", - розповіла Джамала. "Той, хто не забуває, як закохуватися, ще має шанс на просте людське щастя. Кожна закоханість - це смілива спроба впустити в себе щось нове", - додав Шуров.