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П'ятниця, 11.09.2020

Весь цей час вона чекала свого часу: Джамала і Pianoбой представили дуетну пісню (Відео)

Авторами музики і слів виступили Джамала і Дмитро Шуров. "Ендорфіни для того, щоб посміхатися, щоб закохуватися і подарувати слухачам трохи легкості, з якою нам всім так не вистачає. Цю пісню я написала три роки тому, ще коли була вагітна Еміром-Рахманом. Але відклала в довгий ящик. І весь цей час вона чекала свого часу ", - розповіла Джамала. "Той, хто не забуває, як закохуватися, ще має шанс на просте людське щастя. Кожна закоханість - це смілива спроба впустити в себе щось нове", - додав Шуров.
Фото: twitter
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