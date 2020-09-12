Перший з 2017 року: Мерилін Менсон випустив новий альбом We Are Chaos

Платівка отримала назву We Are Chaos і стала його 11-м студійним альбомом. Як повідомляє Billboard, це перша платівка музиканта через три роки.
В альбом увійшло 10 треків, їх загальна тривалість склала 42 хвилини 31 секунду.
Прем'єра платівки відбулася на стрімінговіх платформах Spotify, Apple Music і інших.
Для обкладинки Менсон використовував власний автопортрет, який він назвав Infinite Darkness ("Нескінченна темрява").
З чуток, музикант написав альбом в квітні.
Як повідомлялося раніше, в кінці липня Мерилін Менсон випустив композицію We Are Chaos, а також порадував фанатів відеороботи до неї.