Amerikraine Dream: співачка Аліна Паш порадувала фанів випуском нового альбому про здоровий патріотизм

"Патріотичний" альбом складається з 6 штатів-треків.

"Amerikraine - це чесно про нас, українців, які в гонитві за фантомної" американською мрією "і кращим життям сліпо ігнорують титанічні зміни, що відбуваються в Україні тут і зараз, і які здатні статися повноцінно тільки завдяки нам самим. Amerikraine - іронічні треки про здоровий патріотизм. Україна - це Ми, а не хтось. Вона незалежна і в той же час сучасна і відкрита ", - говорить співачка про новий альбом.

View this post on Instagram A post shared by ALINA PA$H (@alinapash) on Sep 11, 2020 at 3:01am PDT

Amerikraine складається з 6 штатів-треків:

ACCENT зроблений з космополітом містичної музики Brodinski. Це штат, де все про наших акцентах, коренях, звідки Ми всі родом.

HATE - штат чистої ненависті.

DENGI (MONEY) - циганський штат і розповідь про один щасливчика-невдаху

GENTLEMAN - захоплений штат з танцювальними мотивами.

N.U.M. (NOBODY UNDERSTANDS ME (LIVE ) напевно, самий потужний штат з явною Queen Of This Show.

VYSOKOMIRNI (ARROGANT) - зігріває інтерлюдія до Amerikraine з місцевим туристом XXVKadr.

Більшості шанувальників співачки сподобався альбом: "Заряд", "Воу, енергія", "Боже, гармата".