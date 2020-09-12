Amerikraine Dream: співачка Аліна Паш порадувала фанів випуском нового альбому про здоровий патріотизм

"Amerikraine - це чесно про нас, українців, які в гонитві за фантомної" американською мрією "і кращим життям сліпо ігнорують титанічні зміни, що відбуваються в Україні тут і зараз, і які здатні статися повноцінно тільки завдяки нам самим. Amerikraine - іронічні треки про здоровий патріотизм. Україна - це Ми, а не хтось. Вона незалежна і в той же час сучасна і відкрита ", - говорить співачка про новий альбом.
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Amerikraine складається з 6 штатів-треків:
ACCENT зроблений з космополітом містичної музики Brodinski. Це штат, де все про наших акцентах, коренях, звідки Ми всі родом.
HATE - штат чистої ненависті.
DENGI (MONEY) - циганський штат і розповідь про один щасливчика-невдаху
GENTLEMAN - захоплений штат з танцювальними мотивами.
N.U.M. (NOBODY UNDERSTANDS ME (LIVE) напевно, самий потужний штат з явною Queen Of This Show.
VYSOKOMIRNI (ARROGANT) - зігріває інтерлюдія до Amerikraine з місцевим туристом XXVKadr.
Більшості шанувальників співачки сподобався альбом: "Заряд", "Воу, енергія", "Боже, гармата".