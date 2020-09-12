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Amerikraine Dream: співачка Аліна Паш порадувала фанів випуском нового альбому про здоровий патріотизм

Amerikraine Dream: співачка Аліна Паш порадувала фанів випуском нового альбому про здоровий патріотизм
Оновлено 16:47 Сб, 12 Вересень 2020 Телеграф 112.ua Фото: Instagram
"Патріотичний" альбом складається з 6 штатів-треків.

"Amerikraine - це чесно про нас, українців, які в гонитві за фантомної" американською мрією "і кращим життям сліпо ігнорують титанічні зміни, що відбуваються в Україні тут і зараз, і які здатні статися повноцінно тільки завдяки нам самим. Amerikraine - іронічні треки про здоровий патріотизм. Україна - це Ми, а не хтось. Вона незалежна і в той же час сучасна і відкрита ", - говорить співачка про новий альбом.

 
 
 
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Amerikraine складається з 6 штатів-треків:

  • ACCENT зроблений з космополітом містичної музики Brodinski. Це штат, де все про наших акцентах, коренях, звідки Ми всі родом.

  • HATE - штат чистої ненависті.

  • DENGI (MONEY) - циганський штат і розповідь про один щасливчика-невдаху

  • GENTLEMAN - захоплений штат з танцювальними мотивами.

  • N.U.M. (NOBODY UNDERSTANDS ME (LIVE) напевно, самий потужний штат з явною Queen Of This Show.

  • VYSOKOMIRNI (ARROGANT) - зігріває інтерлюдія до Amerikraine з місцевим туристом XXVKadr.

Більшості шанувальників співачки сподобався альбом: "Заряд", "Воу, енергія", "Боже, гармата".

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Альбом, Alina Pash.

Автор:

Телеграф
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