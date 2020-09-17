Нове ім'я в українській поп-музиці: Валерія Цемко (BUNTARKA) представила дебютний сингл (Відео)

Валерія Цемко (BUNTARKA) випустила свій дебютний трек під назвою "Ритми". (Пост 16)

Валерія Цемко не новачок в шоу-бізнесі - дівчина співає з п'яти років, але авторську музику зважилася представити тільки зараз. Дівчина розповіла, що все життя їй твердили, що сцена не для неї. Це і зіграло чималу роль в тому, що дівчина не вирішувалася показати себе світові.

"Багато років я боялася навіть зважитися розповісти кому-небудь про свою мрію, але зараз, зробивши перший крок на зустріч невідомому, я відчуваю себе дуже щасливою", - розповіла Валерія.

Дебютна композиція юної співачки - це романтична балада про закоханість - чарівної і казковою.

У коментарях меломани дуже хвалять дівчину і її дебютну пісню. "Це шикарно і круто мені сподобалося", "Цей трек підірве", "Красива і сучасна пісня, голос мелодійний. Молодець, успіхів !!!!", "Круто", "Драйвовий трек" - пишуть користувачі.