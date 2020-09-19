Скачать
Субота, 19.09.2020
У столиці зростає кількість заражень COVID-19, за добу - 400 випадків
У столиці зростає кількість заражень COVID-19, за добу - 400 випадків
Арахамія: Для "Слуги народу" буде вигідніше програти місцеві вибори
Арахамія: Для "Слуги народу" буде вигідніше програти місцеві вибори
Баварія стартувала в Бундеслізі з неймовірним результатом (Відео)
Баварія стартувала в Бундеслізі з неймовірним результатом (Відео)
Як виглядає нова бездротова зарядка Apple AirPower: відео
Як виглядає нова бездротова зарядка Apple AirPower: відео

Знай наших: Alyona Alyona номінували на музичну премію ЄС

Знай наших: Alyona Alyona номінували на музичну премію ЄС
13:10 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Популярна українська реперша потрапила в список номінантів премії Європейського союзу The Music Moves Europe Talent Awards.

"У Alyona Alyona є щось дійсно особливе, що виходить за межі її, безсумнівно, вражаючого зовнішнього вигляду, впевненого відношення, захоплюючого флоу (подача тексту пісні - ред.), ліричних здібностей, якості звуку і навіть її альтер-его в дитячому садку ", - відзначають організатори премії.

За нагороду змагаються 16 європейських музикантів. Номінантів оголосили 18 вересня під час фестивалю Reeperbahn в німецькому Гамбурзі.

Церемонія нагородження відбудеться 15 січня наступного року під час фестивалю Eurosonic Noorderslag-2021 Гронінгені в Нідерландах. Переможець отримає 10 000 євро на розвиток своєї кар'єри. Ще 5000 євро отримає володар призу глядацьких симпатій, голосування за якого відбувається на офіційному сайті премії.

"Сумно": Alyona Alyona піднімає тему насильства в новому треку (Відео)

Премія The Music Moves Europe Talent Awards заснована Європейським союзом в 2019 році. Переможцями премії можуть стати "найбільш цікаві нові європейські таланти".

Як повідомлялося раніше, музиканти з десяти країн випустили збірник на підтримку постраждалих під час протестів в Білорусі. Всього на збірнику 21 трек, серед них композиція української співачки Alyona Alyona.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Alyona Alyona, The Music Moves Europe Talent Awards.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Знай наших: Alyona Alyona номінували на музичну премію ЄС
02 Баварія стартувала в Бундеслізі з неймовірним результатом (Відео)
03 Як виглядає нова бездротова зарядка Apple AirPower: відео
04 Трамп розповів, коли всі американці зможуть отримати вакцини від COVID-19
05 19 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Підставляємо щоки сонечку&quot;: прогноз погоди на вихідні
"Підставляємо щоки сонечку": прогноз погоди на вихідні
Трамп розповів, коли всі американці зможуть отримати вакцини від COVID-19
Трамп розповів, коли всі американці зможуть отримати вакцини від COVID-19
Вся справа в шоколаді: японка встановила новий рекорд довголіття
Вся справа в шоколаді: японка встановила новий рекорд довголіття
19 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
19 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся