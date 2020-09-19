Знай наших: Alyona Alyona номінували на музичну премію ЄС

Популярна українська реперша потрапила в список номінантів премії Європейського союзу The Music Moves Europe Talent Awards.

"У Alyona Alyona є щось дійсно особливе, що виходить за межі її, безсумнівно, вражаючого зовнішнього вигляду, впевненого відношення, захоплюючого флоу (подача тексту пісні - ред.), ліричних здібностей, якості звуку і навіть її альтер-его в дитячому садку ", - відзначають організатори премії.

За нагороду змагаються 16 європейських музикантів. Номінантів оголосили 18 вересня під час фестивалю Reeperbahn в німецькому Гамбурзі.

Церемонія нагородження відбудеться 15 січня наступного року під час фестивалю Eurosonic Noorderslag-2021 Гронінгені в Нідерландах. Переможець отримає 10 000 євро на розвиток своєї кар'єри. Ще 5000 євро отримає володар призу глядацьких симпатій, голосування за якого відбувається на офіційному сайті премії.

Премія The Music Moves Europe Talent Awards заснована Європейським союзом в 2019 році. Переможцями премії можуть стати "найбільш цікаві нові європейські таланти".

Як повідомлялося раніше, музиканти з десяти країн випустили збірник на підтримку постраждалих під час протестів в Білорусі. Всього на збірнику 21 трек, серед них композиція української співачки Alyona Alyona.