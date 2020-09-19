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Євробачення-2021: представлені чотири варіанти проведення пісенного конкурсу

Євробачення-2021: представлені чотири варіанти проведення пісенного конкурсу
15:50 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Організатори найголовнішого міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021 назвали чотири варіанти проведення заходу.

Організатори міжнародного конкурсу "Євробачення" представили чотири варіанти проведення заходу в наступному році.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

В оргкомітеті уточнили, що все буде залежати від епідеміологічної ситуації в світі.

Перший сценарій розвитку подій - традиційний: конкурс пройде в концертному залі Ahoy в Роттердамі з "живими" виступами виконавців і в присутності глядачів. Учасники конкурсу також зможуть брати участі в інших заходах в Роттердамі.

Згідно з другим сценарієм, між артистами і глядачами буде введена дистанція в 1,5 м, а число членів делегацій та представників преси - скорочено.

Третій варіант, крім соціального дистанціювання, передбачає обмежене число виступаючих музикантів. Крім того, конкурсанти зможуть виступити віддалено зі своїх країн.

Згідно з четвертим сценарієм, передбачається проведення конкурсу за відсутності глядачів в залі і без організації заходів в Роттердамі. Учасники виступлять віддалено зі своїх країн, а їх виступи покажуть в єдиному телешоу з арени Ahoy.

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Остаточне рішення про те, за яким же сценарієм пройде Євробачення, буде прийнято на початку 2021 року.

Як повідомлялося раніше, два півфінали пісенного конкурсу "Євробачення" в 2021 році заплановані на 18 травня і 20 травня, а Гранд-фінал - на 22 травня. Артисти, які через спалах коронавірусу не змогли виступити в цьому році, повинні підготувати нову пісню.

Україну представлятиме солістка групи Go_A Катерина Павленко, пройшла Нацвідбір на Євробачення-2020.

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Євробачення.

Автор:

Телеграф
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